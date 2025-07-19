Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на перехват ГУР.

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Что известно об убийстве россиянами своих же солдат?

Украинские разведчики обнародовали очередной радиоперехват. В нем командир одного из подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота России приказывает казнить раненого бойца этой же бригады.

Пристрелите его н***й! В морской пехоте больных нет – есть живые и есть мертвые. Другого варианта у него нет. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет,

– говорит российский командир.

В ГУР констатировали, что убийство своих же бойцов – распространенная практика "мотивации" среди российских командиров. Добавили, что угроза расстрелом – единственный способ, с помощью которого они заставляют личный состав выполнять боевые задачи.

Как российский командир приказывает пристрелить бойца: смотрите видео

Обратите внимание! 155-я бригада морской пехоты России известна совершением военных преступлений во время оккупации Киевщины, а также на других направлениях фронта.

К слову, недавно специалисты ГУР зафиксировали очередное военное преступление этой бригады, – приказ на убийство и обезглавливание украинских военнопленных.

"За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – подчеркнули в военной разведке Украины.