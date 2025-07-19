Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на перехоплення ГУР.

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Що відомо про вбивство росіянами своїх же солдатів?

Українські розвідники оприлюднили чергове радіоперехоплення. У ньому командир одного з підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту Росії наказує стратити пораненого бійця цієї ж бригади.

Пристрельте його н***й! У морській піхоті хворих немає – є живі і є мертві. Іншого варіанту в нього немає. Наказую пристрелити, якщо далі не піде,

– каже російський командир.

У ГУР констатували, що вбивство своїх же бійців – поширена практика "мотивації" серед російських командирів. Додали, що погроза розстрілом – єдиний спосіб, за допомогою якого вони змушують особовий склад виконувати бойові завдання.

Як російський командир наказує пристрелити бійця: дивіться відео

Зверніть увагу! 155-та бригада морської піхоти Росії відома вчиненням воєнних злочинів під час окупації Київщини, а також на інших напрямках фронту.

До слова, нещодавно фахівці ГУР зафіксували черговий воєнний злочин цієї бригади, – наказ на вбивство й обезголовлення українських військовополонених.

"За кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – наголосили у воєнній розвідці України.