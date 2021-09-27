Несмотря на то, что россияне прибыли в Страсбург заранее, они были вынуждены принять участие в заседании ПАСЕ с помощью видеосвязи.
К теме Российскую делегацию на сессии ПАСЕ ограничили в передвижении из-за "Спутник V"
Причина – российская вакцина "Спутник V"
Все из-за российской вакцины "Спутник V", которую не признают в ЕС. В полученном российскими делегатами предписании французских властей говорится, что они не привиты признанными в ЕС вакцинами и прибывают из "красной" зоны. Именно из-за этого им разрешили свободно перемещаться только между гостиницей и зданием ПАСЕ.
Реакция России
Россия очень болезненно отреагировала на запрет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин убежден, что такие ограничения – якобы несправедливы. По его мнению, России лучше вообще не участвовать в сессии ПАСЕ.
Володин даже назвал это "дискриминацией" парламентариев. Он утверждает, что такое решение приняли "с конкретной целью – лоббировать продукт крупных фармкомпаний, американских и европейских".
При этом у членов украинской делегации ПАСЕ не возникло никаких проблем. Это и не удивительно. Все они ранее получили прививку вакциной Pfizer, которая сертифицирована в ЕС.
ЕС не признает "Спутник V"
- Российский препарат "Спутник V" не прошел всех этапов клинических испытаний. Поэтому Евросоюз не признает препарат.
- 15 сентября ВОЗ временно остановила одобрение вакцины Спутник V. По словам заместителя председателя Панамериканской организации здравоохранения Жарбаса Барбосы, процесс остановили до тех пор, пока специалистами не будут проведены необходимые изменения.