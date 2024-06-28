Об этом сообщило командование Сил обороны Юга. Отмечают, что на месте продолжается ликвидация пожара.
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Сегодня днем враг нанес удар баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М" с кассетным зарядом, по Одесской области. В результате попадания загорелось пшеничное поле. Пожар ликвидируют,
– говорится в сообщении.
Сейчас информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Убытки в результате возгорания уточняются.