Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Известно, что в результате обстрела двое мужчин погибли, еще один – травмирован.

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Россияне ударили по Алексеево-Дружковке

Российская армия обстреляла поселок около 16:30. Сейчас на месте удара продолжается поисково-спасательная операция, служащие ГСЧС тушат пожар.

Россияне снова нанесли удар целенаправленно по гражданскому объекту – отделению "Новой почты", повредили также админздания,

– написал Вадим Филашкин.

Глава ОВА также в очередной раз призвал граждан эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что в результате вражеской атаки 19-летний работник и гражданин 21 года получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Еще одного мужчину 37 лет доставили в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой, ему оказывают квалифицированную помощь.

Тип использованного россиянами оружия и окончательное количество пострадавших еще устанавливаются.

Российские войска обстреляли Алексеево-Дружковку / Фото: "Радио Свобода"

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, 24 октября, Россия также ударила авиабомбами по Купянску в Харьковской области. Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич сообщил, что одна из авиабомб попала по логистической инфраструктуре, а другая – по торговому центру.