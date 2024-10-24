Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Відомо, що внаслідок обстрілу двоє чоловіків загинули, ще один – травмований.
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Росіяни вдарили по Олексієво-Дружківці
Російська армія обстріляла селище близько 16:30. Зараз на місці удару триває пошуково-рятувальна операція, службовці ДСНС гасять пожежу.
Росіяни знову завдали удару цілеспрямовано по цивільному об'єкту – відділенню "Нової пошти", пошкодили також адмінбудівлі,
– написав Вадим Філашкін.
Очільник ОВА також вчергове закликав громадян евакуюватись до більш безпечних регіонів України.
В Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та громадянин 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям. Ще одного чоловіка 37 років доставили до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою, йому надають кваліфіковану допомогу.
Тип використаної росіянами зброї та остаточна кількість постраждалих ще встановлюються.
Російські війська обстріляли Олексієво-Дружківку / Фото: "Радіо Свобода"
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
До речі, 24 жовтня Росія також вдарила авіабомбами по Куп'янську на Харківщині. Начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич повідомив, що одна з авіабомб влучила по логістичній інфраструктурі, а інша – по торгівельному центру.