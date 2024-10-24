Попередньо відомо про дев'ятьох поранених осіб. Про це повідомили у поліції Харківської області.

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Росія вдарила по людному місці

Мирні мешканці Куп'янська опинилися в епіцентрі удару. Начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич в ефірі телемарафону розповів, що росіяни запустили дві авіабомби: одна з них влучила по логічній інфраструктурі, а інша – по торгівельному центру. За його словами, місце атаки розташоване на виїзді з міста – там завжди було людно.

Частково зруйнована двоповерхова будівля на ринку, пошкоджено 12 торгівельних кіосків, дитсадок, житлові будинки, адміністративна будівля,

– повідомили у поліції про наслідки.

Деяких людей довелося діставати з-під завалів.

"Травмовані віком від 40 до 71 року. Чотири людини госпіталізовані. Серед них одна особа у важкому стані, троє – в середньому", – уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вдарили росіяни по Куп'янську, попередньо, надзвичайно потужною авіабомбою ОДАБ-1500. За словами начальника РВА, на війні така зброя застосовується проти піхоти.

На місці атаки працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Уже відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки атаки Росії на Куп'янськ / Фото Нацполіції