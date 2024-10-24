Росія 24 жовтня атакувала Куп'янськ, що на Харківщині. Є поранені.

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Росія вдарила по місту

У Харківській ОВА розповіли, що приблизно о 10:00 години окупанти вдарили по Куп'янську. Там уточнили, що є влучання. Ворог поцілив поблизу магазина та місцевого ринку.

Спочатку повідомили про щонайменше 2 загиблих, проте інформація не підтвердилась.

Крім цього, поранень зазнали щонайменше троє. Екстрені служби працюють на місці. Більше немає жодних деталей. Інформацію може оновлюватись.

Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області вночі 24 жовтня чули вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. За словами міського голови Старокостянтинова, наразі відомо про 4 постраждалих. Він зазначив, що 2 з них перебувають в лікарні.

Росія атакує Харківщину. Ворог також намагається наступати на кількох напрямках фронту. Зокрема, на Покровському напряму наші військові відбили 34 атаки, а на Курахівському 38.