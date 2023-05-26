Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал, что оккупанты ударили артиллерией по гражданскому сектору. Были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Важно Ужасные разрушения и многие пострадавшие: что известно о ракетном ударе по поликлинике в Днепре

Двое раненых

В Гуляйполе два человека получили ранения после обстрела. Это 2 женщины 47 и 62 лет, которых извлекли из-под завалов. Сейчас им оказывается медицинская помощь.



Удар по Гуляйполю / Фото Запорожской ОВА

Специалисты работают над ликвидацией последствий удара.



Спасатели работают на месте / Фото Запорожской ОВА

Новый удар по Авдеевке

Также россияне снова ударили по Авдеевке, попали в жилой дом. Предварительно обошлось без жертв.

Напомним, 23 мая враг нанес авиаудару по многоквартирному дому Авдеевки. Дом обрушился. Два человека были ранены, еще двое остались под завалами. Достать их невозможно без спецтехники. В ОВА отмечают, вероятно, люди уже не выжили. Это мужчина 1930 года рождения и женщина с 1958 года. Она была учительницей одной из наших местных школ.



Удар по Авдеевке / Фото ОП