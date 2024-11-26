Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

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Что известно об ударе по остановке в Новой Каховке

По опубликованной в медиа информации, днем 26 ноября 2024 года российскими войсками осуществлен обстрел временно оккупированного города Новая Каховка Каховского района Херсонской области. На видео зафиксированы последствия удара по остановке общественного транспорта, поврежден автобус, есть раненые и погибшие люди,

– говорится в сообщении.

Прокуроры начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.