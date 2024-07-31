Россия совершила очередное преступление в поселке Великий Бурлук на Купянщине. От удара также пострадал 10-летний сын супругов.

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Женщина работала диспетчером Харьковского филиала "Газсети"

По данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, удар россияне осуществили примерно в 10:10.

В результате обстрела горел жилой дом. Еще один дом по другому адресу поврежден. К сожалению, погибла женщина,

– написал он.

Погибшей была 37-летняя Инна Замесова. Она работала диспетчером Харьковского филиала "Газсети".

"Инна должна была заступить на дежурную смену в первый день августа. Инна Замесова и ее муж оба работали в службах экстренного реагирования и для многих были ангелами-хранителями. Инна координировала выезды аварийной бригады по вызовам жителей громады, муж – работник ГСЧС. Работа обоих была нацелена на сохранение жизни и помощь людям в сложных ситуациях", – написали в филиале.

10-летний мальчик находился в момент попадания вместе с мамой в доме. Начальник следственного отдела полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что ребенок находится в состоянии средней тяжести.

ГСЧС опубликовала видео, где спасатель стоит на коленях на пепелище своего дома и оплакивает тело своей жены.