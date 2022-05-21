Российские кафиры продолжают свои захватнические действия в Черном море. Враг боится подходить к украинским берегам, но готов атаковать безоружное гражданское судно.
Читайте также Через 1,5 – 2 месяца Украина начнет масштабное контрнаступление, – CIT
Угроза гражданскому судну
Сегодня, 21 мая, судно "Britta K" под флагом Республики Того проходило по территориальным водам Украины у острова Змеиный для осуществления транзитного прохода. Здесь гражданский корабль получил угрозу нападения от россиян.
Российские кафиры направили на судно сигнал о том, что оно якобы приближается к территориальным водам России. Рашисты пригрозили судну обстрелом, если оно не изменит курс.
Таким образом, российские кафиры не только были готовы к нападению на гражданский корабль, но и пытаются незаконно присвоить территорию Украины не только на суше, но и на море.
Война России против Украины: коротко о последних событиях
- Львовские десантники сумели установить рекорд по уничтожению российских кафиров. За 2 дня они сумели сжечь более 70 единиц боевой техники врага. Кроме того, герои уничтожили понтонную переправу рашистов.
- Россияне докатились до очередного абсурда. Оккупанты решили ввести санкции против покойного сенатора Джона Маккейна. Рашисты запретили ему въезд на свою территорию.
- От смерти после встречи с украинскими героями кафиров не спасут даже высокопоставленные родственники. Племянник замминистра обороны России Адам Хамхоев уже не сможет вернуться домой – наши защитники записали его в ряды "хороших россиян".
- Рашисты продолжают террор мирного населения на оккупированных территориях. В Херсоне они похитили Ирину Воробцову прямо из дома в день рождения. Женщина в социальных сетях осуждала вторжение России в Украину и оккупацию города. Ирина находится в плену россиян уже неделю, они пытаются заставить ее "признаться" в корректировке огня возле Чернобаевки.