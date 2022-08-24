В настоящее время проводятся активные мероприятия по выявлению россиян, которые находятся в Украине незаконно и могут нести потенциальную угрозу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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Еще одного россиянина депортировали

На попытке въезда во Львов пограничники обнаружили 54-летнего россиянина. Он находился на территории Украины без законных оснований. После долгих разговоров мужчина так и не смог объяснить цель своего пребывания в нашей стране.

В итоге пограничники приняли решение о привлечении россиянина к административной ответственности и принудительном возвращении в страну-агрессорку.



россиянина депортировали / фото ГНСУ

россияне незаконно пересекают украинскую границу

Столичные правоохранители задержали злоумышленников, незаконно пересекших границу Украины. Преступниками оказались граждане россии.

Задержанные мужчины организовали целую схему. Она позволяла незаконно пересекать границу с Украиной гражданам россии. Делалось это для преступной деятельности против военных нашей страны.

Злоумышленников уже содержат под стражей. Им грозит лишение свободы на срок до 9 лет.

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