Нині проводяться активні заходи щодо виявлення росіян, які перебувають в Україні незаконно та можуть нести потенційну загрозу. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

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Ще одного росіянина депортували

На спробі в'їзду до Львова прикордонники виявили 54-річного росіянина. Він перебував на території України без законних підстав. Після тривалих розмов чоловік так і не зміг пояснити мету свого перебування в нашій країні.

У підсумку прикордонники прийняли рішення про притягнення росіянина до адміністративної відповідальності та примусове повернення до країни-агресорки.



росіянина депортували / фото ДПСУ

росіяни незаконно перетинають український кордон

Столичні правоохоронці затримали зловмисників, які незаконно перетнули кордон України. Злочинцями виявилися громадяни росії.

Затримані чоловіки організували цілу схему. Вона дозволяла незаконно перетинати кордон з Україною громадянам росії. Робилося це для злочинної діяльності проти військових нашої країни.

Зловмисників уже тримають під вартою. Їм загрожує позбавлення волі терміном до 9 років.

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