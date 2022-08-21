Зловмисника затримали правоохоронці. Проти нього відкрили кримінальну справу за статтею про державну зраду.

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Чим займався зрадник

За даними слідства, підозрюваний не лише склав план захоплення міста. Він також надсилав росіянам фото та відео розташування та переміщення українських військових й техніки. За це зрадник отримував певну винагороду.

Невдовзі у цій справі відбудеться суд. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення.

На Хмельниччині за державну зраду судитимуть місцевого жителя, який за винагороду надавав ворогові інформацію про місця дислокації ЗСУ,

– мовиться у повідомленні.

російські агенти намагалися влаштуватися на роботу в ЗСУ

Нещодавно стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки України затримала двох мешканців Вишгородського району Київської області, які хотіли влаштуватися на роботу в ЗСУ. А все тому, що ті виявилися російськими агентами.

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Під час окупації області двоє чоловіків активно допомагали ворогу. Вони зі зброєю у рухах вишукували проукраїнське населення. Зрадники навіть катували малолітнього хлопця за те, що той передав ЗСУ інформацію про розташування російських підрозділів й техніки.

Після звільнення Київщини зрадники залишилися в регіоні й далі продовжувати таємно виконувати завдання росіян.

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