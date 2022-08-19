Про це для 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона зазначила, що правоохоронці відзвітували про свою роботу.

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"Вони звітують, що, зокрема, в Балаклії викрили чергового колаборанта. Це чоловік родом з Горлівки. Він став очільником так званої адміністрації Балаклії. Таке бажання висловив добровільно", – зазначила журналістка.

Як співпрацювали з окупантами

З 2014 року чоловік, якого викрили правоохоронці, активно світився у російських пропагандистських ЗМІ. Колаборант був на телебаченні окупантів псевдоекспертом.

Іронічно, що коли він висувався на посаду тимчасового голови, він відзначив, що перебуває в гуманітарній програмі, яка має назву "Мир Харкову". Ми бачимо, який мир для Харкова принесла росія,

– сказала кореспондентка.

Крім цього, за словами журналістки, судитимуть іншого молодика. Це 29-річний мешканець Руської Лозової. Він працював керівником цеху одного з місцевих підприємств.

"Відомо, що він підготував і передав техніку для російських військових, коли ті окупували населений пункт", – додала кореспондентка.

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