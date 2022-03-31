Об этом во время выступления в Австралийском национальном университете в Канберре сообщил глава британской радиоэлектронной разведки Джереми Флеминг, ссылаясь на данные, которые есть в распоряжении спецслужбы.
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Мы видели, как русские солдаты – без оружия и морального духа – отказываются выполнять приказы, саботируют собственную технику и даже случайно сбивают свой самолет,
– сказал глава GCHQ.
Джереми Флеминг отметил, что Путин ошибся, недооценив сопротивление украинского народа и решительность Запада по введению санкций. Разведчики считают, что советники диктатора боятся сказать ему правду.
Потери России в войне против Украины
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 30 марта ориентировочно составили:
- личного состава около 17 300;
- танков 605;
- боевых бронированных машин 1 723;
- 305 артиллерийских систем;
- 96 РСЗО;
- 54 ПВО;
- 131 самолет;
- 131 вертолет;
- 81 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 1 184 единицы автомобильной техники;
- 7 кораблей/катеров;
- 75 цистерн из ГСМ;
- 21 единица специальной техники;
- 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.