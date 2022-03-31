Об этом во время выступления в Австралийском национальном университете в Канберре сообщил глава британской радиоэлектронной разведки Джереми Флеминг, ссылаясь на данные, которые есть в распоряжении спецслужбы.

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Мы видели, как русские солдаты – без оружия и морального духа – отказываются выполнять приказы, саботируют собственную технику и даже случайно сбивают свой самолет,

– сказал глава GCHQ.

Джереми Флеминг отметил, что Путин ошибся, недооценив сопротивление украинского народа и решительность Запада по введению санкций. Разведчики считают, что советники диктатора боятся сказать ему правду.

Потери России в войне против Украины

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 30 марта ориентировочно составили: