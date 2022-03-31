Про це під час виступу в Австралійському національному університеті у Канберрі повідомив глава британської радіоелектронної розвідки Джеремі Флемінг, посилаючись на дані, які є в розпорядженні спецслужби.

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Ми бачили, як російські солдати – без зброї та морального духу – відмовляються виконувати накази, саботують власну техніку та навіть випадково збивають власний літак,
– розповів очільник GCHQ.

Джеремі Флемінг зазначив, що Путін помилився, недооцінивши опір українського народу та рішучість Заходу щодо запровадження санкцій. Розвідники вважають, що радники диктатора бояться сказати йому правду.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого по 30 березня орієнтовно склали:

  • особового складу близько 17 300;
  • танків 605;
  • бойових броньованих машин 1 723;
  • 305 артилерійських систем;
  • 96 РСЗВ;
  • 54 ППО;
  • 131 літак;
  • 131 гелікоптер;
  • 81 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 184 одиниці автомобільної техніки;
  • 7 кораблів /катерів;
  • 75 цистерн з ПММ;
  • 21 одиниця спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки ОТРК/ТРК.