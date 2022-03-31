Про це під час виступу в Австралійському національному університеті у Канберрі повідомив глава британської радіоелектронної розвідки Джеремі Флемінг, посилаючись на дані, які є в розпорядженні спецслужби.

Читайте також Путіна дезінформують про стан справ у війні, напруження з Шойгу росте, – розвідка США

Ми бачили, як російські солдати – без зброї та морального духу – відмовляються виконувати накази, саботують власну техніку та навіть випадково збивають власний літак,

– розповів очільник GCHQ.

Джеремі Флемінг зазначив, що Путін помилився, недооцінивши опір українського народу та рішучість Заходу щодо запровадження санкцій. Розвідники вважають, що радники диктатора бояться сказати йому правду.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого по 30 березня орієнтовно склали: