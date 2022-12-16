Об этом ведущему итальянскому изданию Corriere della Sera рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков. Также в интервью обсудили функционирование компании во время войны, санкции против агрессора, а также восстановление экономики Украины после завершения вторжения.

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Рыженков о нанесенном ущербе

Рыженков подчеркнул, что Метинвест пострадал от войны. Группа столкнулась с перебоями в работе, особенно из-за разрушения инфраструктуры в Мариуполе.

"Мы потеряли операционный контроль над двумя металлургическими комбинатами – "Азовсталь" и ММК имени Ильича, которые в 2021 году вместе произвели около 8,6 миллиона тонн стали. С тех пор они простаивают и, вероятно, частично повреждены или уничтожены. Эта ситуация затронула и наших предприятий в Великобритании и Италии, которые полагались на полуфабрикаты, производимые ММК имени Ильича",

– отметил гендиректор.

В то же время группа не может использовать морской маршрут для доставки продукции, например, на рынки Юго-Восточной Азии или Ближнего Востока.

В целом, по словам Рыженкова, наблюдается сокращение всей украинской экономики на более чем 40%.

Подозреваю, что этот процент даже больше. В сентябре 2022 года Всемирный банк оценил потребности Украины в восстановлении и реконструкции более чем в 350 миллиардов долларов США,

– отметил он.

Рыженков также отметил, что, несмотря на массированные российские атаки, энергетическая система все еще работает.

Россияне похитили значительную часть металлургической продукции в Мариуполе

Гендиректор Метинвеста отметил, что в Мариуполе было подготовлено к отправке более 230 тысяч тонн металлопродукции. Все это украли россияне.

Конечно, мы отслеживаем и документируем все эти случаи. Это часть нашего судебного дела против России после того, как мы подали иск в Европейский суд по правам человека в связи с оккупацией и разрушением наших заводов и кражей продукции. Мы будем судиться с ними до последней копейки за ущерб, который они нанесли компании,

– рассказал Рыженков.

Кроме этого, россияне пользуются лазейкой в восьмом пакете санкций ЕС. Поэтому Россия несправедливо отбирает доли рынка таких производителей как Метинвест и других европейских групп, которые отказываются покупать у россиян из-за нежелания спонсировать российскую экономику. Однако пока невозможно исключить вероятность того, что в Европе покупают сталь, похищенную из Мариуполя.

Россия ворует промышленные товары из Украины не в первый раз, это уже было в 2014, 2015 и 2016 годах. Они воровали с других наших заводов на Донбассе, например,

– добавляет Рыженков, подчеркивая, что каждое стальное изделие имеет сертификат, где указано, откуда оно происходит.

Какие страны ЕС до сих пор импортируют сталь из России

Рыженков рассказал, что импорт в ЕС все еще открыт для многих стран. Крупнейшими импортерами российской стали традиционно компании Бельгии и Италии.

"Я считаю, что они останутся традиционными импортерами. В Бельгии у них есть дочернее предприятие российского производителя стали. Я бы удивился, если бы они не использовали эту лазейку для ввоза своих полуфабрикатов", – говорится в интервью.

Фактически, не усиливая санкции, ЕС ставит в невыгодное положение своих игроков, желающих поддержать Украину. Однако, добавляет Рыженков, все понимают, что в некоторых европейских странах есть особенности, которые не позволяют им быть строже. К примеру, большинство нефтеперерабатывающих заводов в Чехии рассчитаны на использование российской нефти для производства бензина. Их нельзя заменить за день.

7 000 сотрудников группы Метинвест сейчас в ВСУ: Рыженков о войне

Сейчас более 7 000 сотрудников Группы Метинвест, то есть 10% команды, стали в ряды украинской армии.

Мы постоянно контактируем с нашими мобилизованными сотрудниками, стараемся обеспечить их защитной амуницией – бронежилетами, шлемами и другими вещами. К сожалению, в этой войне погибли более 320 сотрудников Метинвеста – не только военнослужащие, но и гражданские лица, погибшие во время российских бомбардировок,

– рассказал итальянскому изданию Рыженков.

Он добавил, что, несмотря на потери, места для переговоров с Россией нет. Для начала Украине нужно вернуть все территории, захваченные страной-агрессоркой с 2014 года. В то же время, Европа не может замедлять поддержку, ведь это лишь продолжит войну.

"Украина во многом должна стать неотделимой частью ЕС, включая цепочку поставок, например, в сталелитейной и горнодобывающей промышленности или в цепочке поставок пищевых продуктов. Поэтому я думаю, что Европейский Союз должен смотреть на восстановление Украины как на восстановление части своей собственной территории", – заключает Рыженков.

Украина в свою очередь может внести свой вклад в энергетику ЕС, обеспечить союз продовольствием и восполнить пробел Европы "зеленой", безуглеродной сталью.