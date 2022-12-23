Журналист Андрей Цаплиенко обнародовал доказательства. Речь идет о краже обложки польского журнала WPROST, посвященном нашим военным.

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оккупанты "влепили" обложку в свои стихи

Так, еженедельник Wprost имел обложку, на которой украинские защитники обеспечивают покой семьям перед новогодними праздниками. Журналисты рассказали о преступлениях российских военных в Украине и непростом украинском Рождестве.

Однако российские пропагандисты украли обложку и опубликовали на своих ресурсах. Еще и осмелились "вставить" туда свое стихотворное "творчество" в поддержку армии захватчиков.

Россияне украли обложку:

В Москве жалуются на празднично-военные инсталляции

Российские власти решили разбрасывать символику "спецоперации" в парках в канун новогодних праздников. Однако инсталляции пришлось снимать, потому что даже сами граждане государства-агрессорки начали возмущаться.

Например, в Москве люди высмеяли буквы "Z", "V", "O", которыми в канун Нового года "украсили" парк Горького. Люди создавали мемы и переворачивали буквы. Тех, кто их устанавливал, советовали "ZVOнить в психушку".