Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив докази. Мовиться про крадіжку обкладинки польського часопису WPROST, присвяченої нашим військовим.

До теми Який вигляд мають новорічні свята в Україні: польське видання Wprost зворушило обкладинкою з ЗСУ

Окупанти "вліпили" обкладинку до своїх віршів

Так, тижневик Wprost мав обкладинку, на якій українські захисники забезпечують спокій родинам перед новорічними святами. Журналісти розповіли про злочини російських військових в Україні та непросте українське Різдво.

Однак російські пропагандисти поцупили обкладинку та опублікували на своїх ресурсах. Ще й насмілились "втулити" туди свою віршовану "творчість" на підтримку армії загарбників.

Росіяни вкрали обкладинку:

У Москві скаржаться на святково-воєнні інсталяції

Російська влада вирішила розкидати символіку "спецоперації" у парках напередодні новорічних свят. Однак інсталяції довелось знімати, бо навіть самі громадяни держави-агресорки почали обурюватись.

Наприклад, у Москві люди висміяли літери "Z", "V", "O", якими напередодні Нового року "прикрасили" парк Горького. Люди створювали меми та перевертали літери. Тих, хто їх повстановлював, радили "ZVOнити в психлікарню".