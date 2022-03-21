В Приазовском похитили троих человек
Об этом сообщил глава Запорожской ОВ Александр Старух. Сообщается, что 21 марта поступила информация о похищении руководства Приазовского.
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Старух отметил, что на данный момент информация о похищении все еще проверяется. По предварительным данным, оккупанты похитили трех человек.
Речь идет о главе Приазовской общины, его заместителе и патрульном полицейском.
Продолжаются похищения граждан. Сегодня поступила проверяемая сейчас информация о похищении руководства Приазовского пгт – председателя, заместителя и патрульного полицейского,
– написал Старух.
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