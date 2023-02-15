В Черном море пока шторм не столь мощный – он сезонный. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что это позволяет корабельной группировке находиться на боевом дежурстве, передает 24 Канал.

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Они уменьшили количество почти вдвое по сравнению с прошлыми днями – это 6 кораблей и катеров, среди которых один ракетоноситель надводный, снаряженный восемью "калибрами",

– рассказала Гуменюк.

Может быть подготовка к атаке

Остальные ракетоносители и составляющие корабельной группировки заведены в пункты базирования. Однако, по словам спикера, это может косвенным образом свидетельствовать о подготовке к массированному выходу и к массированному ракетному удару.

Кроме того, не следует исключать точечные ракетные удары "калибрами" по территории Украины. Также остается угроза использования врагом морских дронов, но Украина эффективно противодействует этому.

Россия держит свои корабли подальше

Россияне располагают корабли дальше к востоку – в сторону Новороссийска. Они опасаются поражения украинскими ракетами.

Так, накануне Гуменюк объяснила, что они углубляются в более ракетобезопасный район. Это из-за нарративов, которые Украина ожидает прибытия дальнобойного оружия, все же на них влияют.