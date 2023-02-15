У Чорному морі наразі шторм не такий потужний – він сезонний. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що це дозволяє корабельному угрупованню перебувати на бойовому чергуванні, інформує 24 Канал.

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Вони зменшили кількість майже вдвічі порівняно з минулими днями – це 6 кораблів та катерів, серед яких один ракетоносій надводний, споряджений вісьмома "калібрами",

– розповіла Гуменюк.

Може бути підготовка до атаки

Інші ракетоносії та складові корабельного угруповання заведені в пункти базування. Однак, за словами речниці, це може у непрямий спосіб свідчити про підготовку до масованого виходу і до масованого ракетного удару.

Крім того, не слід виключати точкові ракетні удари "калібрами" по території України. Також залишається загроза використання ворогом морських дронів, але Україна ефективно протидіє цьому.

Росія тримає свої кораблі подалі

Росіяни розташовують кораблі далі на схід – у бік Новоросійська. Вони побоюються ураження українськими ракетами.

Так, напередодні Гуменюк пояснила, що вони заглиблюються в більш ракетобезпечний для себе район. Це через наративи, що Україна очікує прибуття далекобійної зброї, все ж таки на них впливають.