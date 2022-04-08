Шмыгаль объяснил потребности в топливе на данный момент
Об этом во время телемарафона сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметив, что ключевая задача обеспечить горючим военных.
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Ключевая задача государства сегодня – обеспечить горючим военных. И мы это делаем на 100%,
– подчеркнул премьер.
Далее, по словам Шмыгаля, нужно обеспечить посевную, потому что это вопрос нашего выживания плюс выполнение экспорта и наших обязательств перед другими странами с точки зрения продуктовой безопасности.
И третья задача – обеспечить горючим граждан, хотя россияне также уничтожают нашу инфраструктуру автозаправочных станций.
Дефицит горючего будет
Более 30 АЗС уже уничтожено. Просто уничтожено. И я задаю вопрос: чем они угрожали России,
– сказал Шмыгаль.
По его словам, дефицит горючего в Украине будет ощущаться и дальше. Это связано с ограниченными логистическими возможностями ввоза горючего.
Его сложно даже нашим крупным сетям завозить, возникают логистические разрывы. Это тоже объективная реальность во время войны,
– подчеркнул премьер-министр.
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