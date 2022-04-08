Шмигаль пояснив потреби у паливі наразі

Про це під час телемарафону сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, наголосивши, що наразі ключове завдання забезпечити пальним військових.

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Ключове завдання держави сьогодні – забезпечити пальним військових. І ми це робимо на 100%,

– наголосив прем'єр.

Далі, за словами Шмигаля, потрібно забезпечити посівну, бо це питання нашого виживання плюс виконання експорту і наших зобов'язань перед іншими країнами з точки зору продуктової безпеки.

І третє завдання — забезпечити пальним громадян, хоча росіяни також знищують нашу інфраструктуру автозаправочних станцій.

Дефіцит пального буде

Понад 30 АЗС вже знищено. Просто знищено. І я задаю питання: чим вони загрожували Росії,

– сказав Шмигаль.

За його словами, дефіцит пального в Україні відчуватиметься і надалі. Це пов'язано із обмеженими логістичними можливостями ввезення пального.

Його складно навіть нашим крупним мережам завозити, виникають логістичні розриви. Це теж об’єктивна реальність під час війни,

– наголосив прем'єр-міністр.

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