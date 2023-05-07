Очередное преступление России задокументировала полиция. В результате обстрела оккупантов в Волчанске поврежден продуктовый магазин, разрушен памятник самолету, повреждены окна и крыша соседнего дома.
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Россияне, вероятно, ударили по Волчанску из артиллерии и минометов
К счастью, в результате обстрела россиян нет пострадавших. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, эксперты и взрывотехники.
Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Последствия российских обстрелов Волчанская / Фото полиция Харьковской области
Вполне вероятно, что после обстрела Волчанского российский генштаб заявит об уничтожении "боевого" самолета. На фоне неудач на поле боя оккупанты еще раз демонстрируют, что могут воевать только с памятниками и гражданскими.
В то же время в Генштабе ВСУ утром 7 мая уточнили, что российские военные осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Харьковской области. Среди городов, по которым ударили оккупанты, есть также Волчанск.
Россияне ударили ракетой по Балаклее
- Российские военные 7 мая около 10:15 нанесли ракетный удар по Балаклее в Харьковской области. По предварительной информации Харьковской ОВА, ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков.
- Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате удара известно, что пострадали 5 гражданских людей.
- Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Двое мужчин – 20 и 85 лет имеют относительно легкие повреждения.