Черговий злочин Росії задокументувала поліція. Унаслідок обстрілу окупантів у Вовчанську пошкоджений продуктовий магазин, зруйновано пам'ятник літаку, пошкоджені вікна та дах сусіднього будинку.
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Росіяни, ймовірно, вдарили по Вовчанську з артилерії та мінометів
На щастя, внаслідок обстрілу росіян нема постраждалих. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, експерти та вибухотехніки.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
Наслідки російського обстрілу Вовчанська / Фото поліція Харківської області
Цілком ймовірно, що після обстрілу Вовчанська російський генштаб заявити про знищення "бойового" літака. На тлі невдач на полі бою окупанти вкотре демонструють, що можуть воювати тільки з пам'ятниками та цивільними.
Водночас у Генштабі ЗСУ зранку 7 травня уточнили, що російські військові здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів у Харківській області. Серед міст, по яких вдарили окупанти, є також Вовчанськ.
Росіяни вдарили ракетою по Балаклії
- Російські військові 7 травня близько 10:15 завдали ракетного удару по Балаклії в Харківській області. За попередньою інформацією Харківської ОВА, ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків.
- Як розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, унаслідок удару відомо, що постраждало 5 цивільних людей.
- Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-и та 85-и років мають відносно легкі ушкодження.