Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

К теме Во время массированной атаки российский самолет уронил ракету на Воронежскую область

Самолеты уронили 2 авиабомбы

В сети сообщили, что российский самолет уронил ФАБ на Курскую область. Авиабомба упала в районе села Левшинка Льговского района, повредив дорогу. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Кроме того, сейчас в сети появилась информация, что российский самолет уронил авиабомбу на оккупированное село в Запорожской области. Это произошло 9 января 2025 года.

Так, российская ФАБ упала в районе села Вишневка в Запорожской области. К счастью, авиабомба не взорвалась, но на месте ее падения образовалась воронка. О пострадавших и разрушениях в сети не сообщали.

В СМИ добавляют, что в 2024 году было не менее 165 случаев, когда российская авиация "теряла" авиабомбы на территории России или временно оккупированных территориях. К примеру, 19 ноября 2024 года российский самолет уронил 250-килограммовую авиабомбу на школу в Белгородской области. Авиабомба "нештатно сошла" на школу в селе Быковка в Яковлевском городском округе. По данным источников, бомба пробила крышу.

Едва ли не самые большие разрушения российская авиабомба, которая "нештатно сошла", нанесла 4 мая 2024 года. Тогда ФАБ-500 упал на город Белгород. 7 человек пострадали, 31 домовладение и 10 автомобилей были повреждены.