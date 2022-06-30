Новые факты жестких действий оккупантов фиксируют каждый день в разных населенных пунктах региона. Об этом 30 июня рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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Что делают оккупанты в Херсонской области

Агрессивность оккупантов начала расти в течение прошлой недели. Они заезжают в деревни или на улицы городов, перекрывают их и врываются в каждый из домов местных.

Идут тотальные обыски с задержаниями. И это происходит каждый день в разных селах оккупированной части области или по районам Херсона,

– рассказал Хлань.

Он считает, что это делается только для того, чтобы запугать людей. Россияне полагают, что запуганным населением будет легче управлять.

Оккупанты снова говорят о "референдуме"

Вероятно, действия террористических организаций России на территории Херсонщины ужесточились неслучайно. Депутат облсовета также рассказал, что гауляйтеры снова начали рассказывать о каких-то планах по "референдуму".

Уже известно, что попытаться присоединить область к России могут уже в начале осени. Следует отметить, что Кремлевские прихвостни планируют делать эти "выборы" в день, когда весь мир вспоминает жертв терроризма – 11 сентября.

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Освобождение области продолжается

Несмотря на рассказы Кремля о своих успехах завоевании, у оккупантов все не так уж хорошо. Продолжается постепенное освобождение Херсонщины Вооруженными Силами Украины. В частности, наши защитники 30 июня взяли под полный контроль населенный пункт Потемкино. Затем там смогли отбить несколько вражеских контратак и даже забрали трофейный бронеавтомобиль "Тигр".

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