Нові факти жорстких дій окупантів фіксують кожного дня в різних населених пунктах регіону. Про це 30 червня розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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Що роблять окупанти на Херсонщині

Агресивність окупантів почала зростати протягом минулого тижня. Вони заїжджають у села чи на вулиці міст, перекривають їх і вриваються в кожну з домівок місцевих.

Йдуть тотальні обшуки із затриманнями. І це відбувається кожного дня в різних селах окупованої частини області чи по районах Херсона,

– розповів Хлань.

Він вважає, що це робиться лише для того, щоб залякати людей. Росіяни думають, що заляканим населенням буде легше керувати.

Окупанти знову говорять про "референдум"

Ймовірно, дії терористичних організацій Росії на території Херсонщини стали жорсткішими не випадково. Депутат облради також розповів, що гауляйтери знову почали розповідати про якісь плани щодо "референдуму".

Наразі вже відомо, що спробувати приєднати область до Росії можуть уже на початку осені. Слід зауважити, що Кремлівські посіпаки планують робити ці "вибори" в день, коли весь світ згадує жертв тероризму – 11 вересня.

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Звільнення області триває

Попри розповіді Кремля про свої успіхи завоюванні, в окупантів усе не так вже й добре. Наразі продовжується поступове звільнення Херсонщини Збройними Силами України. Зокрема, наші захисники 30 червня взяли під повний контроль населений пункт Потьомкине. Згодом там змогли відбити кілька ворожих контратак і навіть забрали трофейний бронеавтомобіль "Тигр".

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