Об этом они сообщили в понедельник, 1 июля. Там также показали соответствующие фотографии.

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Россияне разместили ЗРК "Тор М2КМ" над пляжем в Севастополе

В "Атеш" написали, что на этот раз оккупационные войска выбрали очередное "идеальное" место для размещения своего зенитно-ракетного комплекса. Его разместили прямо над пляжем, снова ставя под угрозу местное население.

Там также обнародовали фотографию, указав, что скорее всего, это одна из последних фотографий этого комплекса.

Партизаны отметили, что Силы обороны Украины планомерно выносят радиолокационные станции и ЗРК, высвобождая своеобразный "коридор" к Крымскому мосту

Обратный отсчет жизни "незаконной конструкции" начался,

– написали там.



В оккупированном Крыму россияне установили ЗРК "Тор" вблизи пляжа в Севастополе / Фото "Атеш"



Партизаны в Крыму зафиксировали российский ЗРК Тор возле общественного пляжа / Фото "Атеш"



"Атеш" зафиксировали установку ЗРК "Тор М2КМ" в Севастополе / Фото "Атеш"