Про це вони повідомили у понеділок, 1 липня. Там також показали відповідні світлини.

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Росіяни розмістили ЗРК "Тор М2КМ" над пляжем у Севастополі

В "Атеш" написали, що цього разу окупаційні війська обрали чергове "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу. Його розмістили просто над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення.

Там також оприлюднили світлину, вказавши, що швидше за все, це одна з останніх фотографій цього комплексу.

Партизани зазначили, що Сили оборони України планомірно виносять радіолокаційні станції та ЗРК, вивільняючи своєрідний "коридор" до Кримського мосту

Зворотний відлік життя "незаконної конструкції" розпочався,

– написали там.



В окупованому Криму росіяни встановили ЗРК "Тор" поблизу пляжу в Севастополі / Фото "Атеш"



Партизани в Криму зафіксували російський ЗРК Тор біля громадського пляжу / Фото "Атеш"



"Атеш" зафіксували установку ЗРК "Тор М2КМ" у Севастополі / Фото "Атеш"