Разницу между телевизионной версией и реальной ситуацией на вражеском шабаше опубликовали в телеграм-канале. На кадрах видно, что действительно люди ничего не кричали.

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Россияне уже накладывают восторженные крики людей на свои концерты

На опубликованных видео заметны аналогичные моменты с шабаша в стране-агрессоре. В частности, на любительских видео люди молча стоят в толпе, пока идет постановка Владимира Путина.

А вот на видео, снятых для пропагандистского телевидения, слышны якобы восхищенные возгласы россиян. То есть на самом деле Кремль цинично пытается навязать своим гражданам лживую пропаганду.

Шабаш оккупантов: смотрите видео

Выяснилось, что на концерте в Москве в честь присоединения новых территорий никто особо не радовался,

– прокомментировали в телеграм-канале.

Добавили, что именно поэтому звукорежиссер наложил звук кричащей толпы. Хотя на самом деле по-настоящему вопил там только российский актер-путинист Иван Охлобыстин. Сами же граждане России просто молча стояли.

Стоит вспомнить, что россияне массово бегут из России из-за частичной мобилизации. Ведь на самом деле они не хотят становиться пушечным мясом в Украине. Более того, мобилизацию Владимир Путин объявил бессрочную, а разорвать заключенные контакты уже невозможно.

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