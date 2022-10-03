Різницю між телевізійною версією та реальною ситуацією на ворожому шабаші опублікували в телеграм-каналі. На кадрах видно, що насправді люди нічого не кричали.

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Росіяни вже накладають захоплені крики людей на свої концерти

На опублікованих відео помітно аналогічні моменти з шабашу в країні-агресорці. Зокрема, на любительських відео люди мовчки стоять у натовпі, поки триває постановка Владіміра Путіна.

Натомість на відео, які зняті для пропагандиського телебачення, чутно нібито захоплені вигуки росіян. Тобто насправді Кремль цинічно намагається нав'язати своїм громадянам брехливу пропаганду.

Шабаш окупантів: дивіться відео

З'ясувалося, що на концерті в Москві на честь приєднання нових територій ніхто особливо не тішився,

– прокоментували в телеграм-каналі.

Додали, що саме через це звукорежисер наклав звук натовпу, який кричить. Хоча насправді по-спражньому волав там тільки російський актор-путініст Іван Охлобистін. Самі ж громадяни Росії просто мовчки стояли.

Варто пригадати, що росіяни масово тікають з Росії через часткову мобілізацію. Адже насправді самі вони не хочуть ставати гарматним м'ясом в Україні. Ба більше, мобілізацію Владімір Путін оголосив безстрокову, а розірвати укладені контакти вже неможливо.

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