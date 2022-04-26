В течение двух месяцев вторжения жители Украины демонстрируют уверенность в себе и в собственном государстве. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента за 25 апреля.

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Война всего народа без исключений

Во время полномасштабного вторжения украинцы и украинки еще раз проявили настоящую массовую готовность защищать родину. Эта война уже стала по-настоящему народной для всей Украины. По словам президента, важно и то, что вторжение показало – на всей территории государства украинская идея одинаково сильна.

Они увидели, это совсем другое государство. Здесь – совсем другие люди. Люди, уверенные в себе. Которые верят в свое государство. Которые умеют уважать других, потому что уважают себя. Которые не хотят захватівать чужое, но не отдадут ничего своего. Которые будут защищать каждый город, каждую улицу, каждое поле,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что за два месяца боевых действий отмечены государственными наградами уже 9 тысяч 781 защитник Украины. А вот самую выдающуюся награду, звание Герой Украины, присвоили уже 142 нашим защитникам.

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