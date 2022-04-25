Протягом двох місяців вторгнення жителі України демонструють впевненість у собі та у власній державі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента за 25 квітня.

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Війна всього народу без виключень

Під час повномасштабного вторгнення українці та українки вкотре проявили справжню масову готовність захищати батьківщину. Ця війна вже стала по-справжньому народною для всієї України. За словами президента, важливим є й те, що вторгнення показало – на всій території держави українська ідея однаково сильна.

Вони побачили, це – зовсім інша держава. Тут – зовсім інші люди. Люди, які впевнені в собі. Які вірять у свою державу. Які вміють поважати інших, бо поважають себе. Які не хочуть захоплювати чуже, але не віддадуть нічого свого. Які будуть захищати кожне місто, кожну вулицю, кожне поле,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Він додав, що протягом двох місяців бойових дій відзначені державними нагородами вже 9 тисяч 781 захисник України. А ось найвизначнішу нагороду, звання Герой України, присвоєно вже 142 нашим захисникам.

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