Сегодня уже истекает 16 день с момента его похищения. Мужчину держат в плену оккупанты на Херсонщине.

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Об этом сообщила его супруга Людмила Васильева. Она просит предоставить любую информацию или же советы, как разыскать и вернуть своего мужа.

Ранее друг Васильева писал, что у мужчины четкая проукраинская позиция и ранее он отказался от гуманитарной помощи оккупантов, послав их вслед за российским кораблем.

Отметим, что оккупанты прибегают к массовому похищению мэров украинских городов, а также волонтеров и журналистов. Президент Владимир Зеленский отметил, что некоторых чиновников уже нашли мертвыми.

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