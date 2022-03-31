Сьогодні вже минає 16 день з моменту його захоплення. Чоловіка тримають у полоні окупанти на Херсонщині.

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Про це повідомила його дружина Людмила Васильєва. Вона просить надати будь-яку інформацію або ж порад, як розшукати та повернути свого чоловіка.

Раніше друг Васильєва писав, що чоловік має чітку проукраїнську позицію та раніше відмовився від гуманітарної допомоги окупантів, пославши їх вслід за російським кораблем.

Зазначимо, що окупанти вдаються до масового викрадення мерів українських міст, а також волонтерів та журналістів. Президент Володимир Зеленський зазначив, що декого з чиновників вже знайшли мертвими.

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