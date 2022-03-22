"Защитники" из России разрушают многие украинские города. К тому же страшные разрушения есть на Луганщине и Донбассе. Резников эмоционально высказался об орках 22 марта.

Обратите внимание Россия собирает наемников по миру и пытается толкнуть в ад войны белорусские войска, – Резников

"Защитники" из России сейчас уничтожают Мариуполь. В прямом смысле. Весь город. Русские уже стерли с лица земли Волноваху и ряд других городов,

– пишет Министр обороны.

Орки "освобождают" регионы от школ, больниц, дорог, предприятий. "Их вполне устроит, если вместо цветущего украинского Донбасса останется безжизненная пустыня", – добавляет Резников.

Однако, какой бы трагической не была ситуация, планы оккупантов превращаются в прах. Ведь на 22 марта ВСУ уничтожили более 15 тысяч московитов.

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