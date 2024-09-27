Об этом сообщили партизаны движения "Атеш". Они также опубликовали кадры новых укреплений и поделились локацией.

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Россияне возводят новые фортификации в Крыму

Агенты "Атеш" провели разведку в Бахчисарайском районе. Так, вблизи населенных пунктов Андреевка – Угловое обнаружили новые огневые точки и фортификационные сооружения на побережье Черного моря.

Кроме того, оккупанты также закрывают проход моря. Очевидно, страх российских военных, что в Крыму может высадиться украинский десант, только растет.

В России боятся высадки украинского десанта, что толкает их на привлечение как можно большего количества личного состава к возведению фортификационных сооружений и огневых точек,

– резюмируют агенты "Атеш".

Фортификации в Бахчисарайском районе – больше в галерее

Партизаны также опубликовали координаты, где обнаружили новые огневые точки, и обозначили место на карте.

Координаты: 44.838654, 33.565859



Где оккупанты обустроили новые огневые точки / Фото "Атеш"