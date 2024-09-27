Про це повідомили партизани руху "Атеш". Вони також опублікували кадри нових укріплень та поділилися локацією.
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Росіяни зводять нові фортифікації в Криму
Агенти "Атеш" провели розвідку в Бахчисарайському районі. Так, поблизу населених пунктів Андріївка – Кутове виявили нові вогневі точки та фортифікаційні споруди на узбережжі Чорного моря.
Крім того, окупанти також закривають прохід моря. Вочевидь, страх російських військових, що у Криму може висадитися український десант, лише зростає.
У Росії бояться висадки українського десанту, що штовхає їх на залучення якомога більшої кількості особового складу до зведення фортифікаційних споруд і вогневих точок,
– резюмують агенти "Атеш".
Фортифікації у Бахчисарайському районі – більше у галереї
Партизани також опублікували координати, де виявили нові вогневі точки, та позначили місце на карті.
Координати: 44.838654, 33.565859
Де окупанти облаштували нові вогневі точки / Фото "Атеш"