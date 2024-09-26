Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Окупанти хочуть захистити Кримський міст

Що це таке, стане зрозуміло, коли вони цю споруду добудують. Але цього сезону, найімовірніше, вони це не зможуть зробити, бо починається період штормів, і, відповідно, будувати в таких умовах буде дуже складно. Це може бути захисна споруда, черговий перехід – висновки робити зарано,

– розповів Плетенчук.

За його словами, росіяни неодноразово намагалися побудувати захисні споруди для Керченського мосту, але щоразу зазнавали невдач через складні погодні умови.

"Побачимо, як вони пройдуть цей період, який починається восени та закінчується навесні. Вони постійно намагаються у Керченській протоці щось нове розмістити, збудувати різноманітні гідротехнічні чи загороджувальні споруди. Але періодично вони опиняються на березі після чергового шторму", – підкреслив речник ВМС.