Как сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, жители оккупированного Крыма сообщили о росте количества вагонов на полуострове, где написано "зерно".

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Поезда принадлежат так называемой "северо-кавказской железной дороге" и двигаются в направлении Херсонской области.

Цинически воруют зерно

Денисова уточнила, что Херсонщина и Запорожье дают большое количество зерна, поэтому там оборудовано множество специальных хранилищ. Очевидно, что россияне просто хотят украсть урожай. Недавно такая же ситуация произошла в Бердянске.

Рашисты хотят повторить голодомор не только в Украине, но и повлечь за собой голод в мире… Агрессор, очевидно, намерен вывезти украинское зерно. Несколько недель назад рашисты уже украли зерно из Бердянского порта, – написала Денисова.

Кроме того, в оккупированном Крыму уже продают овощи, которые россияне украли с территории Херсонской области.

Денисов отмечает, что воровство продуктов питания и зерна из оккупированных земель нарушает статью 55 Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны. Она уже обратилась в специальную Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину, чтобы там зафиксировали эти преступления.

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