Также лидеры государств обсудили несколько других вещей. Об этом президент Украины сообщил вечером 20 апреля.
Недавно Зеленский провел переговоры с президентом Сенегала и Африканского союза
Рассказал и о нашей борьбе
Прежде всего Владимир Зеленский рассказал иностранному коллеге о нашем сопротивлении российской агрессии. После этого уже перешли к следующим темам.
Обсудили угрозу глобального продовольственного кризиса, углубление отношений с ЮАР и взаимодействие в рамках международных организаций,
– рассказал президент Украины.
Тема возникновения продовольственного кризиса возникает в мире довольно часто. Ведь после вторжения России в Украину заблокированы морские порты.
То есть нарушены цепочки снабжения государства, которое является одним из крупнейших агроэкспортеров планеты. В ООН уже предупредили, что миру грозит голод и массовая миграция.
От украинского зерна и других продуктов экспорта зависят около 400 миллионов человек на планете. Страны Африки – один из самых больших рынков наших импортеров.
Заметьте – в прошлом году у Украины был самый большой экспорт за 30 лет: смотрите видео