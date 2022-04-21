Также лидеры государств обсудили несколько других вещей. Об этом президент Украины сообщил вечером 20 апреля.

Недавно Зеленский провел переговоры с президентом Сенегала и Африканского союза

Рассказал и о нашей борьбе

Прежде всего Владимир Зеленский рассказал иностранному коллеге о нашем сопротивлении российской агрессии. После этого уже перешли к следующим темам.

Обсудили угрозу глобального продовольственного кризиса, углубление отношений с ЮАР и взаимодействие в рамках международных организаций,

– рассказал президент Украины.

Тема возникновения продовольственного кризиса возникает в мире довольно часто. Ведь после вторжения России в Украину заблокированы морские порты.

То есть нарушены цепочки снабжения государства, которое является одним из крупнейших агроэкспортеров планеты. В ООН уже предупредили, что миру грозит голод и массовая миграция.

От украинского зерна и других продуктов экспорта зависят около 400 миллионов человек на планете. Страны Африки – один из самых больших рынков наших импортеров.

Заметьте – в прошлом году у Украины был самый большой экспорт за 30 лет: смотрите видео