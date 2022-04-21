Також лідери держав обговорили кілька інших речей. Про це президент України повідомив ввечері 20 квітня.
Нещодавно Зеленський провів переговори з президентом Сенегалу та Африканського Союзу
Розповів і про нашу боротьбу
Передусім Володимир Зеленський розповів іноземному колезі про наш спротив російській агресії. Після цього вже перейшли до наступних тем.
Обговорили загрозу глобальної продовольчої кризи, поглиблення відносин з ПАР та взаємодію в межах міжнародних організацій,
– розповів президент України.
Тема виникнення продовольчої кризи виникає у світі досить часто. Адже після вторгнення Росії в Україні заблоковані морські порти.
Тобто порушені ланцюжки постачання держави, яка є одним з найбільших агроекспортерів планети. В ООН вже попередили, що світові загрожують голод і масова міграція.
Від українського зерна та інших продуктів експорту залежать приблизно 400 мільйонів людей на планеті. Країни Африки – один із найбільших ринків наших імпортерів.
Зауважте – торік в України був рекордний експорт: дивіться відео