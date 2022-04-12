Спершу про це написав у своєму твіттері президент України. Потім схожу публікацію зробив його африканський колега. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на їхні твіти.

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Також розповів про злочини росіян

Володимир Зеленський відзначив заяву Африканського союзу щодо поваги до суверенітету й територіальної цілісності України. Про неї стало відомо ще в день початку повномасштабного вторгнення.

Також він проінформував про те, як триває наша боротьба. Важливо й те, що розповів він і про жахливі злочини, які коять росіяни в Україні.

Я дякую президенту Володимиру Зеленському за його сьогоднішній дзвінок. Ми обговорювали вплив війни в Україні на світову економіку,

– написав Макі Салл.

Він акцентував також на необхідності сприяння діалогу. Політик думає, що це допоможе досягнути завершення цього конфлікту.

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