Про це він написав у власному твіттері ввечері 9 квітня. Також Джонсон прикріпив відео своєї прогулянки центром столиці.

Зауважте За останні кілька тижнів світ знайшов нових героїв і ці герої – українці, – Джонсон

Чому порівняв саме з левом

У відео були кадри, які зняли під час прогулянки лідерів країн центром Києва. Там звучали слова, які говорив Джонсон після зустрічі журналістам.

Українці мають мужність лева. Президент Володимир Зеленський видав рев цього лева. Великобританія непохитно стоїть на стороні народу України,

– написав політик.

Варто зауважити, що порівняння з левом – один із найкращих компліментів, які міг сказати офіційний представник Великої Британії. Адже саме цей звір на гербі його країни символізує міцність держави.



Герб Великої Британії / Зображення з Вікіпедії

До теми – Повне відео прогулянки лідерів країн Києвом: дивіться відео



