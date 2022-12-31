В Генштабе напомнили, что россияне 31 декабря нанесли массированного ракетного удара по Украине. Сообщается, что было совершено около 20 пусков ракет. Несколько из них не долетели до Украины и упали на территории России.

К теме Контрнаступление ВСУ на Донбассе, ситуация возле Кременной: карта боевых действий по состоянию на 31 декабря

Враг пытался выявить позиции украинского ПВО

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены 12 крылатых ракет в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Также, в Киевской области, сбит вражеский БпЛА "Орлан-10", который осуществлял воздушную разведку во время ракетной атаки и пытался выявить позиции нашей ПВО.

В Беларуси не фиксируют угрозы наступления

В Генштабе информируют, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Российские военные на Северском и Слобожанском направлениях вели артиллерийские и минометные обстрелы. Также оккупанты вели обстрелы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Запорожском направлении россияне совершили обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии.

В Херсонском направлении от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Антоновка, Токаревка, Николаевка и Херсон.

Оккупанты закрыли города на Херсонщине

Российские оккупационные войска ужесточили административно-полицейский режим на период проведения новогодних праздников в отдельных населенных пунктах временно занятой территории.

Так, с 31 декабря 2022 года по 6 января 2023 года закрыли на выезд город Геническ Херсонской области, а также запретили выезд жителям окрестных сел.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что с целью устройства системы инженерных заграждений на временно оккупированных и занятых территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей оккупанты привлекают гражданских лиц с территории России.

ВСУ отработали по оккупантам

Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков и 1 удар по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Кроме того, наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники и пункт управления захватчиков.