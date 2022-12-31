Украинские защитники продолжают героически противостоять захватчикам и отбивать их атаки по разным направлениям. 24 канал анализирует карту боевых действий по состоянию на 31 декабря по данным Генштаба, ISW и Deepstate
Внимание ВСУ "задвохсотили" еще более 700 оккупантов: потери врага по состоянию на 31 декабря
Сейчас оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. Продолжают ведение наступления на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Что происходит возле Кременной
Враг продолжал ограниченные контратаки для восстановления утраченных позиций на линии Сватово – Кременная. Генштаб ВСУ отмечает, что украинские воины отбили вражескую атаку на Стельмаховку, что в 15 километрах к западу от Сватового.
Российские "военкоры" утверждают, что атаки армии России были в районе Родникового, что в 10 километрах к западу от Сватового, а части 76-й НДС и части 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии ЦВО продвинулись к Северо-западу от Кременной в сторону Макеевки.
Также продолжаются боевые действия в районе Белогоровки, в 10 километрах к югу от Кременной.
Сватово – Кременная на карте:
Ситуация на Донбассе
оккупанты замедлили наступление в районе Бахмута. По информации Генштаба ВСУ, украинские воины отражали атаки у Соледара, Ивановского, а также Клещиевки.
В то же время Силы обороны Украины, по данным Генштаба ВСУ, отразили атаки захватчиков на Авдеевку, Каменку, Веселое, Водяное, Красногоровку и Марьинку.
В свою очередь, оккупанты продолжали вести огонь вдоль линии столкновения Авдеевки и Донецка и в западной части Донбасса и восточной части Запорожья.
Линия фронта у Бахмута: показываем на карте
Отметим, что вчера, 30 декабря, вероятно, ВСУ нанесли удар по району сосредоточения кафиров в Донецке, о чем свидетельствуют фото последствий удара по гостинице "Виктория" в Донецке, где часто бывали высокопоставленные деятели и российские военные. Тогда же стало известно о гибель начальника контрольно-следственного отдела Следственном России Евгения Рябкова.
Ракетные удары кафиров
За сутки российские захватчики нанесли 16 авиационных ударов, 15 из которых — по гражданской инфраструктуре. В частности, враг применил восемь БПЛА Шахед-136, все они были сбиты.
Кроме того, враг совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От артиллерийских обстрелов русскими оккупантами мирных населенных пунктов погибли гражданские люди.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На двух последних направлениях обстрелов подверглись районы населенных пунктов Семеновка и Железный Мост Черниговской области, Запсилье и Большая Рыбица – Сумской, а также Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Бочково, Чугуновка и Зарубинка на Харьковщине.
Как выглядит карта боевых действий в Украине:
Кратко об обстрелах врага по всем направлениям фронта
- На Купянском направлении зафиксировано огненное влияние вблизи населенных пунктов Каменка, Двуречная, Ольшана, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
- На Лиманском направлении враг обстрелял Невское и Диброву Луганской области, а также Червонопоповку и Торское в Донецкой области.
- На Бахмутском направлении от огня кафиров пострадали районы населенных пунктов Спирное, Берестово, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Константиновка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы по Угледару, Пречистовке и Времовке Донецкой области.
- На Запорожском направлении огневого влияния врага испытали Темировка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области и Никополь и Пригородное на Днепропетровщине.
- На Херсонском направлении, в частности, от обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадала гражданская инфраструктура Качкаровки и Херсона.